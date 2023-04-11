Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вночі російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, також обстріл був зафіксований у Марганецькій громаді, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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"Сьогодні вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiло до Марганецької громади", — зазначив Лисак.
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Також голова Дніпропетровської ОВА додав, що минулося без загиблих та постраждалих.
"Нинi рятувальники обстежують мiсце "прильотів". З'ясовують наслiдки атаки", — повідомив він.
Нагадаємо
Минулої доби росіяни здійснили обстріл 6 громад Сумської області, загалом було зафіксовано 118 прильотів.