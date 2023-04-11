Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину

Цитата

"Сьогодні вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiло до Марганецької громади", — зазначив Лисак.

Доповнення

Також голова Дніпропетровської ОВА додав, що минулося без загиблих та постраждалих.

"Нинi рятувальники обстежують мiсце "прильотів". З'ясовують наслiдки атаки", — повідомив він.

Нагадаємо

Минулої доби росіяни здійснили обстріл 6 громад Сумської області, загалом було зафіксовано 118 прильотів.