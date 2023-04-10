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Окупанти обстріляли 6 громад Сумщини: зафіксовано 118 прильотів

Окупанти обстріляли 6 громад Сумщини: зафіксовано 118 прильотів

Київ • УНН

 • 599663 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Росіяни здійснили обстріл 6 громад Сумської області, загалом було зафіксовано 118 прильотів, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської Шалигинської. Зафіксовано 118 прильотів", — повідомили у Смуській ОВА.

Доповнення

  • Хотінська громада: з території рф був мінометний обстріл – 6 прильотів. Пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.
  • Великописарівська громада: росіяни здійснили обстріл з АГС – 10 пострілів.
  • Білопільська громада: ворог скинув на територію громади 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС.
  • Шалигинська громада: було 9 прильотів з мінометів.
  • Миропільська громада: 1 міну скинули російські армійці на територію громади.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", – зазначили у ОВА.

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