Окупанти обстріляли 6 громад Сумщини: зафіксовано 118 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Росіяни здійснили обстріл 6 громад Сумської області, загалом було зафіксовано 118 прильотів, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
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"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської Шалигинської. Зафіксовано 118 прильотів", — повідомили у Смуській ОВА.
Доповнення
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- Хотінська громада: з території рф був мінометний обстріл – 6 прильотів. Пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.
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- Великописарівська громада: росіяни здійснили обстріл з АГС – 10 пострілів.
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- Білопільська громада: ворог скинув на територію громади 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС.
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- Шалигинська громада: було 9 прильотів з мінометів.
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- Миропільська громада: 1 міну скинули російські армійці на територію громади.
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"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", – зазначили у ОВА.
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