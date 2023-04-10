Оккупанты обстреляли 6 громад Сумщины: зафиксировано 118 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Россияне совершили обстрел 6 общин Сумской области, всего было зафиксировано 118 прилетов, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.
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"В течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных общин – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской, Шалыгинской. Зафиксировано 118 прилетов", — сообщили в Смуской ОГА.
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- Хотинская община: с территории рф был минометный обстрел – 6 прилетов. Повреждена линия электропередач в одном из сел громады.
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- Великописаревская громада: россияне совершили обстрел из АГС – 10 выстрелов.
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- Белопольская громада: враг сбросил на территорию громады 34 мины и произвел 58 выстрелов из АГС.
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- Шалыгинская громада: было 9 прилетов из минометов.
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- Миропольская громада: 1 мину сбросили российские армейцы на территорию громады.
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"По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – отметили в ОГА.
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