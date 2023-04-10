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Ворог завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів по Україні – Генштаб

Ворог завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 698130 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

«Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації продовжують перебувати на території республіки білорусь, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни обстріляли кладовище у Краматорську, вдарили зі "Смерчів" по Дружківці

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