росіяни обстріляли кладовище у Краматорську, вдарили зі "Смерчів" по Дружківці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські війська завдали удар зі "Смерчів" по Дружківці, дві ракети С-300 випустили по Краматорську у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Напередодні росіяни завдали удару зі Смерчів по Дружківці — поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків. Також дві ракети С-300 ворог випустив по Краматорську — без жертв", - написав Кириленко.
Деталі
Як уточнили у Краматорській міськраді з посиланням на слова мера Краматорська Олександра Гончаренка, "уночі росія обстріляла кладовище у Краматорську".
За даними голови ОВА, ситуація за напрямками виглядає так:
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- На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка — ніхто не постраждав.
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- На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Кураховому — місто зазнало удару з Ураганів, пошкоджено 7 двоквартирних будинків та територію підприємства. Ще 11 будинків пошкоджено у Дачному. Протягом доби відбувалися артобстріли Мар'їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Під ранок росіяни обстріляли Очеретине та Авдіївку — пошкоджено будинок.
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- На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала артобстрілу та двох ударів ракетами С-300 — поранено 1 людину, пошкоджено будинок і профілакторій. У громаді пошкоджено будинок і фермерське приміщення у Новодмитрівці, будинок у Миколаївці та будинок Марковому. Зафіксовано обстріли у селах Соледарської громади та на околицях Торецької і Часовоярської громад.
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- На Лисичанському напрямку періодичні обстріли відбувалися у Званівці, Переїзному та Верхньокам'янському Званівської громади, декілька будинків пошкоджено у Сіверську.
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Доповнення
За добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини.