Окупанти на Донеччині поранили ще чотирьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Минулої доби, 9 квітня, російські окупанти поранили 4 жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 9 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому і 1 у Костянтинівці", - зазначив він.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські окупанти 9 квітня обстріляли з РСЗВ Дружківку у Донецькій області, поранено двох цивільних.