Оккупанты в Донецкой области ранили еще четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 9 апреля, российские оккупанты ранили 4 жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 9 апреля россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Дружковке, 1 в Курахово и 1 в Константиновке", - отметил он.
Кириленко добавил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские оккупанты 9 апреля обстреляли из РСЗО Дружковку в Донецкой области, ранены двое гражданских.