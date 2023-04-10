Оккупанты в Донецкой области ранили еще четырех гражданских

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"За 9 апреля россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Дружковке, 1 в Курахово и 1 в Константиновке", - отметил он.

Кириленко добавил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские оккупанты 9 апреля обстреляли из РСЗО Дружковку в Донецкой области, ранены двое гражданских.