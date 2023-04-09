Окупанти обстріляли з РСЗВ Дружківку на Донеччині, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли з РСЗВ Дружківку на Донеччині. Поранено двох цивільних осіб. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Цитата
«росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна», - написав Єрмак.
Доповнення
На Донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 2 багатоповерхівки. Також пошкоджені приватні будинки, поранено двох людей.