Окупанти обстріляли з РСЗВ Дружківку на Донеччині, є поранені

Цитата

«росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна», - написав Єрмак.

Доповнення

На Донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 2 багатоповерхівки. Також пошкоджені приватні будинки, поранено двох людей.



