Оккупанты обстреляли из РСЗО Дружковку в Донецкой области, есть раненые

Цитата

«россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна», - написал Ермак.

Дополнение

На Донецком направлении в результате вражеских обстрелов повреждены 2 многоэтажки. Также повреждены частные дома, ранены два человека.



