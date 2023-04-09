Оккупанты обстреляли из РСЗО Дружковку в Донецкой области, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли из РСЗО Дружковку в Донецкой области. Ранены два гражданских лица. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
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«россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна», - написал Ермак.
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На Донецком направлении в результате вражеских обстрелов повреждены 2 многоэтажки. Также повреждены частные дома, ранены два человека.