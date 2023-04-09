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На Донеччини росіяни пошкодили дві багатоповерхівки, поранено двох людей

На Донеччини росіяни пошкодили дві багатоповерхівки, поранено двох людей

Київ • УНН

 • 716611 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 2 багатоповерхівки. Також пошкоджені приватні будинки, поранено двох людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Цитата

«На Донецькому напрямку пошкоджено 2 багатоповерхівки у Красногорівці Мар'їнської громади та 4 приватні будинки у Гострому Курахівської громади — без жертв. На Горлівському напрямку поранено 2 людини: у Бахмуті та Торецьку. У Костянтинівській громаді пошкоджено будинок у Миколаївці», - написав Кириленко.

За його словами, поодинокі обстріли зафіксовано у Міньківці, Васюківці та Роздолівці Соледарської громади.

«На Лисичанському напрямку пошкоджено 10 будинків у Званівці, також під вогнем Переїзне», - повідомив Кириленко.

Доповнення

На Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті.

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