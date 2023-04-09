На Донетчине россияне повредили две многоэтажки, ранены два человека

Цитата

«На Донецком направлении повреждены 2 многоэтажки в Красногоровке Марьинской громады и 4 частных дома в Остром Кураховской громады — без жертв. На Горловском направлении ранены 2 человека: в Бахмуте и Торецке. В Константиновской громаде поврежден дом в Николаевке», - написал Кириленко.

По его словам, единичные обстрелы зафиксированы в Миньковке, Васюковке и Раздоловке Соледарской громады.

«На Лисичанском направлении повреждены 10 домов в Звановке, также под огнем Переездное», - сообщил Кириленко.

Дополнение

На Донетчине объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населенном пункте.