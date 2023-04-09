На Донетчине россияне повредили две многоэтажки, ранены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Донецком направлении в результате вражеских обстрелов повреждены 2 многоэтажки. Также повреждены частные дома, ранены два человека. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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«На Донецком направлении повреждены 2 многоэтажки в Красногоровке Марьинской громады и 4 частных дома в Остром Кураховской громады — без жертв. На Горловском направлении ранены 2 человека: в Бахмуте и Торецке. В Константиновской громаде поврежден дом в Николаевке», - написал Кириленко.
По его словам, единичные обстрелы зафиксированы в Миньковке, Васюковке и Раздоловке Соледарской громады.
«На Лисичанском направлении повреждены 10 домов в Звановке, также под огнем Переездное», - сообщил Кириленко.
Дополнение
На Донетчине объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населенном пункте.