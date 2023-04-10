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россияне обстреляли кладбище в Краматорске, ударили из "Смерчей" по Дружковке

россияне обстреляли кладбище в Краматорске, ударили из "Смерчей" по Дружковке

Киев • УНН

 • 705572 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские войска нанесли удар из "Смерчей" по Дружковке, две ракеты С-300 выпустили по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Накануне россияне нанесли удар из Смерчей по Дружковке — ранены 2 человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску — без жертв", - написал Кириленко.

Детали

Как уточнили в Краматорском горсовете со ссылкой на слова мэра Краматорска Александра Гончаренко, "ночью россия обстреляла кладбище в Краматорске".

По данным главы ОВА, ситуация по направлениям выглядит так:

  • На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка — никто не пострадал.
  • На Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово — город подвергся удару из Ураганов, повреждены 7 двухквартирных домов и территория предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку — поврежден дом.
  • На Горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и двум ударам ракетами С-300 — ранен 1 человек, поврежден дом и профилакторий. В громаде повреждены дом и фермерское помещение в Новодмитровке, дом в Николаевке и дом в Марковом. Зафиксированы обстрелы в селах Соледарской громады и на окраинах Торецкой и Часовоярской громад.
  • На Лисичанском направлении периодические обстрелы происходили в Звановке, Переездном и Верхнекаменском Звановской громады, несколько домов повреждены в Северске.

Дополнение

За сутки россияне ранили 4 жителей Донецкой области.

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