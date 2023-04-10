россияне обстреляли кладбище в Краматорске, ударили из "Смерчей" по Дружковке

Цитата

"Накануне россияне нанесли удар из Смерчей по Дружковке — ранены 2 человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску — без жертв", - написал Кириленко.

Детали

Как уточнили в Краматорском горсовете со ссылкой на слова мэра Краматорска Александра Гончаренко, "ночью россия обстреляла кладбище в Краматорске".

По данным главы ОВА, ситуация по направлениям выглядит так:



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка — никто не пострадал.

направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка — никто не пострадал.

На Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово — город подвергся удару из Ураганов, повреждены 7 двухквартирных домов и территория предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку — поврежден дом.

направлении 1 человек ранен в Курахово — город подвергся удару из Ураганов, повреждены 7 двухквартирных домов и территория предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку — поврежден дом.

На Горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и двум ударам ракетами С-300 — ранен 1 человек, поврежден дом и профилакторий. В громаде повреждены дом и фермерское помещение в Новодмитровке, дом в Николаевке и дом в Марковом. Зафиксированы обстрелы в селах Соледарской громады и на окраинах Торецкой и Часовоярской громад.

направлении Константиновка подверглась артобстрелу и двум ударам ракетами С-300 — ранен 1 человек, поврежден дом и профилакторий. В громаде повреждены дом и фермерское помещение в Новодмитровке, дом в Николаевке и дом в Марковом. Зафиксированы обстрелы в селах Соледарской громады и на окраинах Торецкой и Часовоярской громад.

На Лисичанском направлении периодические обстрелы происходили в Звановке, Переездном и Верхнекаменском Звановской громады, несколько домов повреждены в Северске.

направлении периодические обстрелы происходили в Звановке, Переездном и Верхнекаменском Звановской громады, несколько домов повреждены в Северске.

Дополнение

За сутки россияне ранили 4 жителей Донецкой области.