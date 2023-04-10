Враг нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов по Украине - Генштаб

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«В течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

«Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил российской федерации продолжают находиться на территории республики беларусь, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности», - отмечается в сообщении.

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