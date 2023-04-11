Ночью оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину

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"Сегодня ночью враг снова направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. С десяток снарядов прилетело в Марганецкую громаду", — отметил Лысак.

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Также глава Днепропетровской ОГА добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

"Сейчас спасатели обследуют место "прилетов". Выясняют последствия атаки", — сообщил он.

Напомним

За прошедшие сутки россияне осуществили обстрел 6 общин Сумской области, всего было зафиксировано 118 прилетов.