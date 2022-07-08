Вночі окупанти з артилерії обстріляли Сумщину: було вісім "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вночі на Сумщині російські окупанти обстріляли Білопільську та Шалигінську громади. Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, постраждалих та руйнувань немає, передає УНН.
Цитата
“Після 21 вечора росіяни вели артобстріл зі ствольної артилерії Білопільської громади. 8 прильотів. А близько 23 був вогонь зі стрілецької зброї на покордонні Шалигінської громади. Постраждалих та руйнувань немає”, – написав Живицький.
Доповнення
7 липня окупанти з кулеметів та гранатомета обстріляли Шалигінську громаду Сумської області.