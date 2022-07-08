Окупанти обстріляли Сумську область з кулеметів та гранатомета

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Живицький зазначив, що за день російські окупанти відкривали вогонь один раз, близько 15:00. Били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного із сіл Шалигінської громади.

Голова ОВА додав, що постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо

6 липня, російські окупанти здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області.