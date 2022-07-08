Окупанти обстріляли Сумську область з кулеметів та гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти, вчора, 7 липня, з кулеметів та гранатомета обстріляли Шалигінську громаду (Сумська область). Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Живицький зазначив, що за день російські окупанти відкривали вогонь один раз, близько 15:00. Били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного із сіл Шалигінської громади.
Голова ОВА додав, що постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо
6 липня, російські окупанти здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області.