Російські окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Вчора, 6 липня, російські окупанти здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. Окупанти вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає.
У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.
По Юнаківській громаді протягом дня російські окупанти відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.
У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.
В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки, посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини.