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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти обстріляли Сумську область

Російські окупанти обстріляли Сумську область

Київ • УНН

 • 199324 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Вчора, 6 липня, російські окупанти здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Деталі

Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. Окупанти вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає.

У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.

По Юнаківській громаді протягом дня російські окупанти відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки, посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку.

Нагадаємо 

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини.

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