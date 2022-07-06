Российские оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Вчера, 6 июля, российские оккупанты совершили ряд обстрелов по районам Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
В течение дня враг несколько раз совершал обстрел по Миропольскому, Краснопольскому и Хотинскому общинам. Оккупанты вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21, сбрасывали взрывчатки с беспилотников. Пострадавших нет.
В Миропольской общине ракета попала в сарай во время утренних обстрелов.
По Юнаковской общине в течение дня российские оккупанты открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия.
В первой половине дня прилетело 4 ракеты по Шалыгинскому обществу. Также враг обстрелял из минометов Эсманскую общину.
В результате артобстрелов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня по Новослободской и Белопольской общинам в одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла, иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома.
Напомним
Оккупанты обстреляли пять общин Сумщины.