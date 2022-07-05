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Застосували ракети, міномети та САУ: окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини

Застосували ракети, міномети та САУ: окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини

Київ • УНН

 • 99793 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Вночі та вранці російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини – застосували ракети, міномети та САУ. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"За ніч росіяни обстріляли території п'яти громад: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська. Понад 60 пострілів (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.)", – написав Живицький.

Деталі

Після 21:00 окупанти здійснили артобстріл Білопільської громади – п'ять мінометних прильотів, п'ять пострілів із САУ.

О 22:30 ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї по околицях Могриці.

Майже о 4:00 по одному з підприємств Шостки завдали ракетного удару – одну людину поранено.

Після четвертої ранку по околиці Середина-Буди було вісім мінометних прильотів та 12 із САУ – пошкоджено
два приватні будинки та лінію електропередач.

Майже о 5:00 по окупанти відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді – вісім прильотів.

Водночас зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді – п'ять прильотів.

Майже о 7:00 по Шалигінській громаді здійснили чотири мінометні постріли.

Нагадаємо

4 липня вдень російські окупанти випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській громаді Сумської області – пошкоджено школу.

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