Рашисти вранці випустили дві ракети по Шостці - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Російські окупанти близько 4:00 обстріляли двома ракетами Шостку на Сумщині. Виникла пожежа. Про це повідомив мер міста Микола Нога, передає УНН.
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«Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків!», - написав Нога у Facebook.
Доповнення
Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Харкові та Шостці у Сумській області.
4 липня російські окупанти випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській громаді Сумської області – пошкоджено школу.