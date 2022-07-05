Рашисти вранці випустили дві ракети по Шостці - мер

Цитата

«Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків!», - написав Нога у Facebook.

Доповнення

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Харкові та Шостці у Сумській області.

4 липня російські окупанти випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській громаді Сумської області – пошкоджено школу.