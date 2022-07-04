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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти вдарили ракетами по Сумщині: пошкоджено школу

Окупанти вдарили ракетами по Сумщині: пошкоджено школу

Київ • УНН

 • 198758 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні вдень російські окупанти випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській громаді Сумської області – пошкоджено школу. Про це повідомило оперативне командування "Північ", інформує УНН

Цитата

"Сьогодні, 04.07.2022, о 13:07 з території російської федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема, ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення наразі відсутня.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксували 10 "прильотів", жертв та руйнувань немає.

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