Окупанти вдарили ракетами по Сумщині: пошкоджено школу

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"Сьогодні, 04.07.2022, о 13:07 з території російської федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема, ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення наразі відсутня.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксували 10 "прильотів", жертв та руйнувань немає.