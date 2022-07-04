Оккупанты ударили ракетами по Сумской области: повреждена школа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня днем российские оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Эсманской общине Сумской области – повреждена школа. Об этом сообщило оперативное командование "Север", информирует УНН.
Цитата
"Сегодня, 04.07.2022, в 13:07 с территории российской федерации был произведен обстрел Сумской области. В частности, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной общине. Пострадало помещение школы", – говорится в сообщении.
Добавим
Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения отсутствует.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину Сумской области – зафиксировали 10 "прилетов", жертв и разрушений нет.