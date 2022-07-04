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13:44 • 7847 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 23745 просмотра

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11:23 • 42881 просмотра

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Оккупанты ударили ракетами по Сумской области: повреждена школа

Оккупанты ударили ракетами по Сумской области: повреждена школа

Киев • УНН

 • 198758 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня днем ​​российские оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Эсманской общине Сумской области – повреждена школа. Об этом сообщило оперативное командование "Север", информирует УНН

Цитата

"Сегодня, 04.07.2022, в 13:07 с территории российской федерации был произведен обстрел Сумской области. В частности, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной общине. Пострадало помещение школы", – говорится в сообщении.

Добавим

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения отсутствует.

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину Сумской области – зафиксировали 10 "прилетов", жертв и разрушений нет.

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