На Сумщині 10 "прильотів": вранці окупанти обстріляли Шалигінську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Вранці російські окупанти обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксували 10 "прильотів", жертв та руйнувань немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на 4 липня була тихою. Проте, після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів. Жертв та руйнувань, попередньо, немає", – написав Живицький.
Нагадаємо
Минулої доби російські окупанти випустили по Сумщині понад 230 мін та снарядів різного калібру.