В Сумской области 10 "прилетов": утром оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Утром российские оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину Сумской области – зафиксировали 10 "прилетов", жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь на 4 июля была тихой. Однако после восьми утра под минометным огнем оказалась Шалыгинская община, 10 прилетов. Жертв и разрушений, предварительно, нет", – написал Живицкий.
Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по Сумской области более 230 мин и снарядов разного калибра.