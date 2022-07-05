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13:44 • 11668 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 10600 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 27705 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 45609 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 53732 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Рашисты утром выпустили две ракеты по Шостке - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты около 4:00 обстреляли двумя ракетами Шостку в Сумской области. Возник пожар. Об этом сообщил мэр города Николай Нога, передает УНН.

Цитата

«Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению ущерба!», - написал Нога в Facebook.

Дополнение

Ранее местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Харькове и Шостке в Сумской области.

4 июля российские оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Эсманской громаде Сумской области – повреждена школа.

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