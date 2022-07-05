Рашисты утром выпустили две ракеты по Шостке - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты около 4:00 обстреляли двумя ракетами Шостку в Сумской области. Возник пожар. Об этом сообщил мэр города Николай Нога, передает УНН.
Цитата
«Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению ущерба!», - написал Нога в Facebook.
Дополнение
Ранее местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Харькове и Шостке в Сумской области.
4 июля российские оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Эсманской громаде Сумской области – повреждена школа.