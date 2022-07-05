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Применили ракеты, минометы и САУ: оккупанты обстреляли пять общин Сумской области

Применили ракеты, минометы и САУ: оккупанты обстреляли пять общин Сумской области

Киев • УНН

 • 99792 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Ночью и утром российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области – применили ракеты, минометы и САУ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"За ночь россияне обстреляли территории пяти общин: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середино-Будская. Более 60 выстрелов (ракетных ударов, выстрелов из минометов, САУ и др)", – написал Живицкий.

Детали

После 21:00 оккупанты совершили артобстрел Белопольской общины – пять минометных прилетов, пять выстрелов из САУ.

В 22:30 враг открыл огонь со стрелкового оружия по окрестностям Могрицы.

Почти в 4:00 по одному из предприятий Шостки нанесли ракетный удар – один человек ранен.

После четырех утра по окраине Середина-Буды было восемь минометных прилетов и 12 из САУ – повреждены
два частных дома и линия электропередач.

Почти в 5 часов по оккупанты открыли минометный огонь по Шалыгинской общине – восемь прилетов.

В то же время со ствольной артиллерии били по Середино-Будской общине – пять прилетов.

Почти в 7:00 по Шалыгинской общине совершили четыре минометных выстрела.

Напомним

4 июля днем ​​российские оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Эсманской общине Сумской области – повреждена школа.

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