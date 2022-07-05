Применили ракеты, минометы и САУ: оккупанты обстреляли пять общин Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Ночью и утром российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области – применили ракеты, минометы и САУ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"За ночь россияне обстреляли территории пяти общин: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середино-Будская. Более 60 выстрелов (ракетных ударов, выстрелов из минометов, САУ и др)", – написал Живицкий.
Детали
После 21:00 оккупанты совершили артобстрел Белопольской общины – пять минометных прилетов, пять выстрелов из САУ.
В 22:30 враг открыл огонь со стрелкового оружия по окрестностям Могрицы.
Почти в 4:00 по одному из предприятий Шостки нанесли ракетный удар – один человек ранен.
После четырех утра по окраине Середина-Буды было восемь минометных прилетов и 12 из САУ – повреждены
два частных дома и линия электропередач.
Почти в 5 часов по оккупанты открыли минометный огонь по Шалыгинской общине – восемь прилетов.
В то же время со ствольной артиллерии били по Середино-Будской общине – пять прилетов.
Почти в 7:00 по Шалыгинской общине совершили четыре минометных выстрела.
Напомним
4 июля днем российские оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Эсманской общине Сумской области – повреждена школа.