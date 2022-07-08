Оккупанты обстреляли Сумскую область из пулеметов и гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты, вчера, 7 июля, из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую общину (Сумская область). Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Живицкий отметил, что за день российские оккупанты открывали огонь один раз, около 15:00. Били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинского общества.
Глава ОВА добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним
6 июля, российские оккупанты совершили ряд обстрелов по районам Сумской области.