Ночью оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область: было восемь "прилетов"

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“После 21 вечера россияне вели артобстрел со ствольной артиллерии Белопольской громады. 8 прилетов. А около 23 был огонь со стрелкового оружия на границе Шалыгинской громады. Пострадавших и разрушений нет”, – написал Живицкий.

Дополнение

7 июля оккупанты из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области.