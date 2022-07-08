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13:44 • 17402 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 23154 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34088 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 9985 просмотра

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Ночью оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область: было восемь "прилетов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Ночью в Сумской области российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Шалыгинскую громады. Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пострадавших и разрушений нет, передает УНН.

Цитата

“После 21 вечера россияне вели артобстрел со ствольной артиллерии Белопольской громады. 8 прилетов. А около 23 был огонь со стрелкового оружия на границе Шалыгинской громады. Пострадавших и разрушений нет”, – написал Живицкий.

Дополнение

7 июля оккупанты из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области.

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