Ночью оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область: было восемь "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Ночью в Сумской области российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Шалыгинскую громады. Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пострадавших и разрушений нет, передает УНН.
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“После 21 вечера россияне вели артобстрел со ствольной артиллерии Белопольской громады. 8 прилетов. А около 23 был огонь со стрелкового оружия на границе Шалыгинской громады. Пострадавших и разрушений нет”, – написал Живицкий.
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7 июля оккупанты из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области.