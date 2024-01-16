Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Запоріжжя поранено жінку
Київ • УНН
російські війська атакували Запорізьку область України 162 рази за один день, включаючи 31 удар з безпілотників, що призвело до поранень і пошкодження інфраструктури.
російські війська минулої доби 162 рази вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 31 безпілотник. Внаслідок атаки ворожим дроном на Запоріжжя поранення отримала одна людина. Про це у вівторок повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області
Деталі
125 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.
російські війська здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.
Внаслідок атаки БПЛА по обласному центру поранення отримала 32-річна жінка
Як повідомляється, через обстріли армії рф минулої доби надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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