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Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Запоріжжя поранено жінку

Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Запоріжжя поранено жінку

Київ • УНН

 • 120972 перегляди

російські війська атакували Запорізьку область України 162 рази за один день, включаючи 31 удар з безпілотників, що призвело до поранень і пошкодження інфраструктури.

російські війська минулої доби 162 рази вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 31 безпілотник. Внаслідок атаки ворожим дроном на Запоріжжя поранення отримала одна людина. Про це у вівторок повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області

- написав Малашко у Telegram.

Деталі

125 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

російські війська  здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.

Внаслідок атаки БПЛА по обласному центру поранення отримала 32-річна жінка

- вказав Малашко.

Як повідомляється, через обстріли армії рф минулої доби надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Тетяна Краєвська

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