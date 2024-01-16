В результате вражеской атаки БПЛА на Запорожье ранена женщина
Киев • УНН
российские войска атаковали Запорожскую область Украины 162 раза за один день, включая 31 удар с беспилотников, что привело к ранениям и повреждению инфраструктуры.
российские войска за прошедшие сутки 162 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 31 беспилотник. В результате атаки вражеским дроном на Запорожье ранения получил один человек. Об этом во вторник сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 162 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области
Детали
125 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Чаривного, Затишья, Темировки, Каменского, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.
российские войска совершили 5 РСЗО-обстрелов Новоданиловки и Роботино, а также авиационный удар по Новодаровке. 31 вражеский беспилотник атаковал Запорожье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малиновку, Новодаровку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку, Луговское и Роботино.
В результате атаки БПЛА по областному центру ранения получила 32-летняя женщина
Как сообщается, из-за обстрелов армии РФ за прошедшие сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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В результате вражеской атаки БПЛА на Запорожье ранена женщина
российские войска атаковали Запорожскую область Украины 162 раза за один день, включая 31 удар с беспилотников, что привело к ранениям и повреждению инфраструктуры.
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