Внаслідок вибуху газу на Львівщині постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Львівщині під час вибуху газу в селі Ходовичі чоловік отримав опіки рук та голови та був госпіталізований. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Так, 18 листопада о 15:52 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в цегляному будинку внаслідок вибуху газу в селі Ходовичі по вулиці Нова Стрийського району.
Внаслідок вибуху газу отримав опіки ІІ ступеня рук та голови власник оселі 1967 року народження, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Стрийську ЦРЛ.
Внаслідок вибуху знищено несучі стіни на площі 90 м2, дах на площі 50 м2.