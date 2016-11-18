В результате взрыва газа на Львовщине пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во Львовской области во время взрыва газа в селе Ходовичи мужчина получил ожоги рук и головы и был госпитализирован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Так, 18 ноября в 15:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в кирпичном доме в результате взрыва газа в селе Ходовичи по улице Новая Стрыйского района.
В результате взрыва газа получил ожоги II степени рук и головы владелец дома 1967 года, который в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ.
В результате взрыва уничтожено несущие стены на площади 90 м2, крыша на площади 50 м2.