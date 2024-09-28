Внаслідок удару по Ясеновому на Донеччині загинуло двоє людей - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Ясенове на Донеччині загинуло двоє людей, одна особа поранена. Пошкоджено 4 приватні будинки, магазин та 5 автомобілів, кількість жертв може зрости.
Внаслідок ворожого удару по Ясеновому Донецької області загинуло двоє людей та ще одна зазнала поранень. Пошкоджені 4 будинки, магазин, автомобілі. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Ясенового Покровської громади. росіяни ударили по селу сьогодні зранку. Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і 5 автомобілів. Імовірно, кількість жертв ще може зрости. Огляд місця події триває
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Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожого удару по Добропіллю Донецької області у ніч на 28 вересня.