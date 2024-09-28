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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате удара по Ясеново в Донецкой области погибли два человека - ОВА

В результате удара по Ясеново в Донецкой области погибли два человека - ОВА

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 10:28  •  4707 просмотра

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В результате российского обстрела села Ясеново в Донецкой области погибли два человека, один человек ранен. Повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей, количество жертв может возрасти.

В результате вражеского удара по Ясеново Донецкой области погибли два человека и еще один получил ранения. Повреждены 4 дома, магазин, автомобили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Ясенового Покровской громады. россияне ударили по селу сегодня утром. Повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей. Вероятно, количество жертв еще может возрасти. Осмотр места происшествия продолжается

- сообщил Филашкин.

Напомним

Семь человек получили ранения в результате вражеского удара по Доброполью Донецкой области в ночь на 28 сентября. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
donetskДонецк