В результате удара по Ясеново в Донецкой области погибли два человека - ОВА

В результате вражеского удара по Ясеново Донецкой области погибли два человека и еще один получил ранения. Повреждены 4 дома, магазин, автомобили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Ясенового Покровской громады. россияне ударили по селу сегодня утром. Повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей. Вероятно, количество жертв еще может возрасти. Осмотр места происшествия продолжается - сообщил Филашкин.

Напомним

Семь человек получили ранения в результате вражеского удара по Доброполью Донецкой области в ночь на 28 сентября.