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Ворог вночі вдарив ракетами по Добропіллю на Донеччині: 7 поранених

Ворог вночі вдарив ракетами по Добропіллю на Донеччині: 7 поранених

Київ • УНН

 • 18020 перегляди

Російські війська обстріляли Добропілля та околиці шістьма ракетами С-300. Поранено 7 людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в місті й двох навколишніх селах.

Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожого удару по Добропіллю Донецької області у ніч на 28 вересня, повідомляє УНН із посиланням поліцію регіону.

Деталі

За даними правоохоронців, росіяни обстріляли місто та передмістя шістьма ракетами із ЗРК "С-300".

Окрім Добропілля, під вогнем опинились селище Водянське та село Святогорівка.

Пораненим надано медичну допомогу.

Пошкоджено 8 багатоквартирних і три приватних будинки, адмінбудівлю, готель, будинок культури, гараж і колишню свиноферму.

Доповнення 

Минулої доби поліція зафіксувала 3 014 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах Донеччини.

Пошкоджено 47 цивільних об’єктів, з них 25 житлових будинків.

На село Нове окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – вбили цивільну особу, пошкодили три приватних будинки.

П’ять ударів ворог завдав по Костянтинівці – ракетою "Х-38", трьома ФАБами та артилерією. Травмовано чотирьох мирних жителів. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і два приватних будинки, ринок (88 павільйонів), торговий центр, магазин, кафе, авто, критична інфраструктура.

По Слов’янську росіяни вдарили двома бомбами "УМПБ Д-30СН" - поранили двох людей, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Один поранений – у Мирнограді, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок російських обстрілів у Покровську пошкоджено 4 приватних будинки, в Іллінівці – заклад освіти, у Степанівці – 4 приватних оселі, господарчі споруди, автомобілі.

На Донеччині загарбники вбили одного мирного жителя та поранила 14 28.09.24, 08:52 • 17082 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
raketnyi-kompleks-s-300Ракетна система С-300

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