Ворог вночі вдарив ракетами по Добропіллю на Донеччині: 7 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Добропілля та околиці шістьма ракетами С-300. Поранено 7 людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в місті й двох навколишніх селах.
Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожого удару по Добропіллю Донецької області у ніч на 28 вересня, повідомляє УНН із посиланням поліцію регіону.
Деталі
За даними правоохоронців, росіяни обстріляли місто та передмістя шістьма ракетами із ЗРК "С-300".
Окрім Добропілля, під вогнем опинились селище Водянське та село Святогорівка.
Пораненим надано медичну допомогу.
Пошкоджено 8 багатоквартирних і три приватних будинки, адмінбудівлю, готель, будинок культури, гараж і колишню свиноферму.
Доповнення
Минулої доби поліція зафіксувала 3 014 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах Донеччини.
Пошкоджено 47 цивільних об’єктів, з них 25 житлових будинків.
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