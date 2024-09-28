Враг ночью ударил ракетами по Доброполью в Донецкой области: 7 раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Доброполье и окрестности шестью ракетами С-300. Ранены 7 человек, повреждены жилые дома и инфраструктура в городе и двух окрестных селах.
Семь человек получили ранения в результате вражеского удара по Доброполью Донецкой области в ночь на 28 сентября, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, россияне обстреляли город и пригород шестью ракетами из ЗРК "С-300".
Кроме Доброполья, под огнем оказались поселок Водянское и село Святогоровка.
Раненым оказана медицинская помощь.
Повреждены 8 многоквартирных и три частных дома, админздание, гостиница, дом культуры, гараж и бывшая свиноферма.
Дополнение
За прошедшие сутки полиция зафиксировала 3 014 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Взрывы прогремели в 13 населенных пунктах Донецкой области.
Повреждены 47 гражданских объектов, из них 25 жилых домов.
На село Новое оккупанты сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - убили гражданское лицо, повредили три частных дома.
Пять ударов враг нанес по Константиновке - ракетой "Х-38", тремя ФАБами и артиллерией. Травмированы четыре мирных жителя. Разрушениям подверглись три многоквартирных и два частных дома, рынок (88 павильонов), торговый центр, магазин, кафе, авто, критическая инфраструктура.
По Славянску россияне ударили двумя бомбами "УМПБ Д-30СН" - ранили двух человек, повредили объект критической инфраструктуры.
Один раненый - в Мирнограде, поврежден частный дом.
В результате российских обстрелов в Покровске повреждены 4 частных дома, в Ильиновке - учебное заведение, в Степановке - 4 частных дома, хозяйственные постройки, автомобили.
В Донецкой области захватчики убили одного мирного жителя и ранили 1428 сентября 2024, 05:52 • 11356 просмотров