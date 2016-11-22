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Внаслідок спалаху каналізаційних люків у Тернополі двоє людей отримали травми

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Внаслідок спалаху каналізаційних люків на вулиці Чехова у Тернополі двоє пішоходів отримали травми. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

Внаслідок спалаху каналізаційних люків у Тернополі двоє людей отримали травми

О 17:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Чехова спостерігався вистріл каналізаційних люків.

За попередньою інформацією, в результаті проведення аварійних робіт систем газопостачання на перехресті вулиць Чехова та С.Крушельницької відбулося накопичення в каналізаційних люках телекомунікаційних мереж природного газу метану з подальшим утворенням вибухової газової суміші та її детонацією.

В результаті події було травмовано двох пішоходів, жителів Тернополя, 1978 й 1988 років народження. Перший постраждалий від шпиталізації відмовився, а другого, з діагнозом “термічні опіки правого стегна, гомілки та сідниці” було шпиталізовано в лікарню.

Спалах спостерігався в трьох люках, а всього було пошкоджено 12 люків кабельних споруд.

На місці події працюють рятувальники.

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