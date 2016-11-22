Внаслідок спалаху каналізаційних люків у Тернополі двоє людей отримали травми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Внаслідок спалаху каналізаційних люків на вулиці Чехова у Тернополі двоє пішоходів отримали травми. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
О 17:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Чехова спостерігався вистріл каналізаційних люків.
За попередньою інформацією, в результаті проведення аварійних робіт систем газопостачання на перехресті вулиць Чехова та С.Крушельницької відбулося накопичення в каналізаційних люках телекомунікаційних мереж природного газу метану з подальшим утворенням вибухової газової суміші та її детонацією.
В результаті події було травмовано двох пішоходів, жителів Тернополя, 1978 й 1988 років народження. Перший постраждалий від шпиталізації відмовився, а другого, з діагнозом “термічні опіки правого стегна, гомілки та сідниці” було шпиталізовано в лікарню.
Спалах спостерігався в трьох люках, а всього було пошкоджено 12 люків кабельних споруд.
На місці події працюють рятувальники.