Внаслідок спалаху каналізаційних люків у Тернополі двоє людей отримали травми

О 17:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Чехова спостерігався вистріл каналізаційних люків.

За попередньою інформацією, в результаті проведення аварійних робіт систем газопостачання на перехресті вулиць Чехова та С.Крушельницької відбулося накопичення в каналізаційних люках телекомунікаційних мереж природного газу метану з подальшим утворенням вибухової газової суміші та її детонацією.

В результаті події було травмовано двох пішоходів, жителів Тернополя, 1978 й 1988 років народження. Перший постраждалий від шпиталізації відмовився, а другого, з діагнозом “термічні опіки правого стегна, гомілки та сідниці” було шпиталізовано в лікарню.

Спалах спостерігався в трьох люках, а всього було пошкоджено 12 люків кабельних споруд.

На місці події працюють рятувальники.