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В результате возгорания канализационных люков в Тернополе два человека получили травмы

Киев • УНН

 • 8588 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В результате возгорания канализационных люков на улице Чехова в Тернополе двое пешеходов получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.

В результате возгорания канализационных люков в Тернополе два человека получили травмы

В 17:35 к спасателям поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Чехова наблюдался выстрел канализационных люков.

По предварительной информации, в результате проведения аварийных работ систем газоснабжения на перекрестке улиц Чехова и Крушельницкой произошло накопление в канализационных люках телекоммуникационных сетей природного газа метана с последующим образованием взрывной газовой смеси и ее детонацией.

В результате происшествия были травмированы два пешехода, жителя Тернополя, 1978 и 1988 годов рождения. Первый пострадавший от госпитализации отказался, а второго, с диагнозом "термические ожоги правого бедра, голени и ягодицы" госпитализировали в больницу.

Вспышка наблюдалась в трех люках, а всего было повреждено 12 люков кабельных сооружений.

На месте происшествия работают спасатели.

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