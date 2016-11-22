В результате возгорания канализационных люков в Тернополе два человека получили травмы

В 17:35 к спасателям поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Чехова наблюдался выстрел канализационных люков.

По предварительной информации, в результате проведения аварийных работ систем газоснабжения на перекрестке улиц Чехова и Крушельницкой произошло накопление в канализационных люках телекоммуникационных сетей природного газа метана с последующим образованием взрывной газовой смеси и ее детонацией.

В результате происшествия были травмированы два пешехода, жителя Тернополя, 1978 и 1988 годов рождения. Первый пострадавший от госпитализации отказался, а второго, с диагнозом "термические ожоги правого бедра, голени и ягодицы" госпитализировали в больницу.

Вспышка наблюдалась в трех люках, а всего было повреждено 12 люков кабельных сооружений.

На месте происшествия работают спасатели.