Внаслідок смертельної ДТП у Запоріжжі постраждала вагітна жінка
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом в неділю у Запоріжжі постраждала вагітна жінка. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
26-річна жителька Запоріжжя перебуває на 22-му тижні вагітності. Внаслідок аварії в неї діагностовано закриту черепно-мозкову травму, закритий перелам ребер, лівого плеча зі зміщенням та забійні рани обличчя, а також рук. Наразі вона перебуває у 5-й міськлікарні Запоріжжя.
Стан постраждалої з'ясовується.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вантажівка врізалась у мікроавтобус із пасажирами у Запоріжжі. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали.