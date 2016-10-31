Вследствие смертельного ДТП в Запорожье пострадала беременная женщина

26-летняя жительница Запорожья находится на 22-й неделе беременности. В результате аварии у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер, левого плеча со смещением и раны лица, а также рук. Сейчас она находится в 5-й горбольнице Запорожья.

Состояние пострадавшей выясняется.

Напомним, как сообщал УНН, грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами в Запорожье. Один человек погиб, пятеро пострадали.