Вследствие смертельного ДТП в Запорожье пострадала беременная женщина
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в воскресенье в Запорожье пострадала беременная женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
26-летняя жительница Запорожья находится на 22-й неделе беременности. В результате аварии у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер, левого плеча со смещением и раны лица, а также рук. Сейчас она находится в 5-й горбольнице Запорожья.
Состояние пострадавшей выясняется.
Напомним, как сообщал УНН, грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами в Запорожье. Один человек погиб, пятеро пострадали.