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Внаслідок ракетної атаки рф на Київ ніхто не постраждав - КМВА

Внаслідок ракетної атаки рф на Київ ніхто не постраждав - КМВА

Київ • УНН

 • 16546 перегляди

Жертв і руйнувань у Києві під час російської ракетної атаки на столицю крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 не було, всі повітряні цілі були успішно знищені силами протиповітряної оборони.

У Києві внаслідок ракетного удару сьогодні вранці ніхто не постраждав, також обійшлось без руйнувань. Ворог вдарив по столиці використовуючи крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, розповіли в КМВА, передає УНН

За даними КМВА, під час удару по столиці ворог крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на  Київ з різних напрямків, вказали в КМВА. 

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. 

"За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань", - розповіли в КМВА. 

Доповнення 

У Київській області внаслідок атаки ворожих дронів та ракет влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Втім уламки ⁠впали в 4 районах області, дві людини постраждали.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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