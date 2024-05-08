В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА

В Киеве в результате ракетного удара сегодня утром никто не пострадал, также обошлось без разрушений. Враг ударил по столице используя крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, рассказали в КГВА, передает УНН.

По данным КГВА, во время удара по столице враг крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений, указали в КГВА.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

"По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений", - рассказали в КГВА.

Дополнение

В Киевской области в результате атаки вражеских дронов и ракет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Впрочем обломкиупали в 4 районах области, два человека пострадали.