Внаслідок повеней у Єгипті загинули 26 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок повеней у Єгипті загинули 26 осіб і постраждали ще 72. Про це повідомляє AP з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту, передає УНН.
За словами представника міністерства, від повеней постраждали чотири провінції: Південний Синай і Червоне Море, а також Сохаг і Бені-Суейф у Верхньому Єгипті.
У Бені-Суейф, що на південь від Каїра п'ять осіб отримали поранення, але ніхто не загинув. Люди загинули у трьох інших провінціях.
Як повідомляв УНН, у вересні. сотні людей загинули в КНДР у результаті сильної повені в провінції Хамген-Пукто.