В результате наводнений в Египте погибли 26 человек

По словам представителя министерства, от наводнений пострадали четыре провинции: Южный Синай и Красное Море, а также Сохаг и Бени-Суэйф в Верхнем Египте.

В Бени-Суэйф, что к югу от Каира пять человек получили ранения, но никто не погиб. Люди погибли в трех других провинциях.

Как сообщал УНН, в сентябре сотни людей погибли в КНДР в результате сильного наводнения в провинции Хамген-Пукто.