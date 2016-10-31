В результате наводнений в Египте погибли 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате наводнений в Египте погибли 26 человек и пострадали еще 72. Об этом сообщает AP со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, передает УНН.
По словам представителя министерства, от наводнений пострадали четыре провинции: Южный Синай и Красное Море, а также Сохаг и Бени-Суэйф в Верхнем Египте.
В Бени-Суэйф, что к югу от Каира пять человек получили ранения, но никто не погиб. Люди погибли в трех других провинциях.
Как сообщал УНН, в сентябре сотни людей погибли в КНДР в результате сильного наводнения в провинции Хамген-Пукто.