Внаслідок останніх атак росіян у Львові було уражено 188 об’єктів - Садовий
Київ • УНН
Мер Львова повідомив про пошкодження 188 об'єктів, включаючи школи та лікарні, внаслідок російських атак. 20 будівель у критичному стані потребують повної відбудови.
Внаслідок останніх атак росіян по Львову, у місті було уражено 188 об’єктів, включаючи школи та медичні заклади. В більшості об’єктів повилітали вікна, але 20 будівель знаходяться в критичному стані, які заново треба буде відбудовувати.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Обсяги дуже масштабні, тому що взагалі було уражено 188 об’єктів, в тому числі і школи, в тому числі і медичні установи. В більшості це банально повилітали всі вікна. Дуже багато поруйновано дахів, але 20 будівель знаходяться в критичному стані. Фактично їх заново треба буде відбудовувати. Ми почали кампанію, звертаємося до організацій, до бізнесу "візьми будинок під опіку". Тому що важливо всі роботи завершити до початку сильних опадів, щоб людям дати можливість нормального проживання, тому що зараз ми багатьох людей відселили, дали їм альтернативу, але жодна альтернатива не є доброю, коли є власне помешкання. Тому роботи дуже багато
Нагадаємо
Поблизу Львова впали уламки БПЛА, спричинивши пожежу на складах у районі Малехова. Рятувальники працюють на місці, інформації про постраждалих немає.
Внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня 7 людей загинули, з них 1 дитина, 66 постраждалих, 10 з яких – діти.