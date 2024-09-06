Біля Львова виникла пожежа на складах через падіння уламків безпілотника
Київ • УНН
Поблизу Львова впали уламки БПЛА, спричинивши пожежу на складах у районі Малехова. Рятувальники працюють на місці, інформації про постраждалих немає.
Після падіння уламків безпілотника поблизу Львівської громади виникла пожежа, повідомив міський голова Садовий, передає УНН.
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У районі Малехова загорілися складські приміщення. На місці події вже працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає.
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