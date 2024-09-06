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24 березня, 11:09 • 113666 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Біля Львова виникла пожежа на складах через падіння уламків безпілотника

Біля Львова виникла пожежа на складах через падіння уламків безпілотника

Київ • УНН

 • 28328 перегляди

Поблизу Львова впали уламки БПЛА, спричинивши пожежу на складах у районі Малехова. Рятувальники працюють на місці, інформації про постраждалих немає.

Після падіння уламків безпілотника поблизу Львівської громади виникла пожежа, повідомив міський голова Садовий, передає УНН.

Деталі

У районі Малехова загорілися складські приміщення. На місці події вже працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

Львів у п’ятницю та суботу прощатиметься з жертвами удару рф05.09.24, 15:06 • 24378 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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