Возле Львова возник пожар на складах из-за падения обломков беспилотника
Киев • УНН
Вблизи Львова упали обломки БПЛА, вызвав пожар на складах в районе Малехова. Спасатели работают на месте, информации о пострадавших нет.
После падения обломков беспилотника вблизи Львовской общины возник пожар, сообщил городской голова Садовый, передает УНН.
Детали
В районе Малехова загорелись складские помещения. На месте происшествия уже работают спасатели. Информации о пострадавших нет.
Львів у п’ятницю та суботу прощатиметься з жертвами удару рф5 сентября 2024, 12:06 • 22938 просмотров