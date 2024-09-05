Львов в пятницу и субботу будет прощаться с жертвами удара рф

В результате масштабной атаки рф на жилые дома во Львове вчера погибли 7 человек, в том числе семилетний ребенок. Шестерых из них похоронят завтра, 6 сентября, и еще одно захоронение состоится в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает УНН.

Семью Базилевич: Евгению и трех ее дочерей 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию похоронят завтра, 6 сентября, на Лычаковском кладбище. Прощание и чин похорон начнется в 14:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла во Львове.

Ирину Демидову похоронят завтра, 6 сентября, на кладбище в с. Зимняя Вода. Прощание и чин похорон начнется в 12:00 в Храме Святого Архистратига Михаила (ул. Каховская, 32А).

Юрия Арабского похоронят завтра, 6 сентября, на Яновском кладбище. Прощание и чин похорон начнется в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52).

Александра Погорецкого похоронят в субботу, 7 сентября, на Лычаковском кладбище. Прощание и чин похорон начнется в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52).

Мэрия призывает львовян и гостей города присоединиться к прощанию и воздержаться в это время от проведения развлекательных мероприятий и празднований.

Напомним

В результате атаки рф на Львов 4 сентября пострадало 66 человек, из них 10 детей. В городе объявлен День траура.