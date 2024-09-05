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Завтра у Львові попрощаються із майже всією родиною, загиблою від ракетного удару рф

Київ • УНН

 • 18991 перегляди

Завтра у Львові відбудеться похорон матері та трьох доньок, які загинули внаслідок удару рф 4 вересня. Церемонія прощання пройде в Гарнізонному храмі та на площі Ринок, поховання - на Личаківському кладовищі.

Завтра, 6 вересня, у Львові прощатимуться із жінкою та трьома її доньками, які загинули внаслідок удару рф по місту 4 вересня. Чин похорону пройде в Гарнізонному храмі, міська церемонія прощання - на площі Ринок, поховання - на Личаківському кладовищі. Про це повідомила молодіжна організація у Львові, Мережа ТВОРИ, передає УНН

Чин похорону Ярини, її сестер Дарії та Емілії, а також матері Євгенії відбудеться завтра о 14:00 в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові, опісля відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок

- йдеться у повідомленні у Facebook.

Поховання жінки та її трьох доньок відбудеться на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо 

У Львові атака рф 4 вересня забрала життя майже усією сім'ї - загинула жінка з трьома доньками, живим залишився тільки чоловік. Вони загинули у власному будинку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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