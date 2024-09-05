Завтра у Львові попрощаються із майже всією родиною, загиблою від ракетного удару рф
Київ • УНН
Завтра у Львові відбудеться похорон матері та трьох доньок, які загинули внаслідок удару рф 4 вересня. Церемонія прощання пройде в Гарнізонному храмі та на площі Ринок, поховання - на Личаківському кладовищі.
Завтра, 6 вересня, у Львові прощатимуться із жінкою та трьома її доньками, які загинули внаслідок удару рф по місту 4 вересня. Чин похорону пройде в Гарнізонному храмі, міська церемонія прощання - на площі Ринок, поховання - на Личаківському кладовищі. Про це повідомила молодіжна організація у Львові, Мережа ТВОРИ, передає УНН.
Чин похорону Ярини, її сестер Дарії та Емілії, а також матері Євгенії відбудеться завтра о 14:00 в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові, опісля відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок
Поховання жінки та її трьох доньок відбудеться на Личаківському кладовищі.
Нагадаємо
У Львові атака рф 4 вересня забрала життя майже усією сім'ї - загинула жінка з трьома доньками, живим залишився тільки чоловік. Вони загинули у власному будинку.