Завтра во Львове попрощаются с почти всей семьей, погибшей от ракетного удара рф
Киев • УНН
Завтра во Львове состоятся похороны матери и трех дочерей, погибших в результате удара рф 4 сентября. Церемония прощания пройдет в Гарнизонном храме и на площади Рынок, захоронение - на Лычаковском кладбище.
Завтра, 6 сентября, во Львове будут прощаться с женщиной и тремя ее дочерьми, которые погибли в результате удара рф по городу 4 сентября. Чин похорон пройдет в Гарнизонном храме, городская церемония прощания - на площади Рынок, захоронение - на Лычаковском кладбище. Об этом сообщила молодежная организация во Львове, Сеть ТВОРИ, передает УНН.
Чин похорон Ярины, ее сестер Дарьи и Эмилии, а также матери Евгении состоится завтра в 14:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла в Львове, после состоится городская церемония прощания на площади Рынок
Погребение женщины и ее трех дочерей состоится на Лычаковском кладбище.
Напомним
Во Львове атака рф 4 сентября унесла жизни почти всей семьи - погибла женщина с тремя дочерьми, живым остался только муж. Они погибли в собственном доме.